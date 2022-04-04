Фракція "ОПЗЖ" призупинила свою діяльність у Чернівецькій облраді

Депутати прийняли рішення під час засідання ще 29 березня 2022 року.
Фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у Чернівецькій обласній раді призупинила свою діяльність на період дії воєнного стану.
Про це повідомляє Чернівецька обласна рада у Facebook.
"До Чернівецької обласної ради надійшла заява депутатів фракції «Опозиційна платформа - за життя». У заяві повідомляється про припинення діяльності фракції в Чернівецькій обласній раді. Це рішення депутати прийняли під час засідання своєї фракції 29 березня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Заяву підписав голова фракції "ОПЗЖ" Михайло Жар.
Нагадаємо, члени фракції "ОПЗЖ" вже оголосили про зупинення діяльності в Одеській, Вінницькій та Херсонській областях.
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