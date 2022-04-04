Фракция "ОПЗЖ" приостановила свою деятельность в Черновицком облсовете

Фракция "ОПЗЖ" приостановила свою деятельность в Черновицком облсовете

Депутаты приняли решение на заседании еще 29 марта 2022 года.

Фракция политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Черновицком областном совете приостановила свою деятельность на период действия военного положения.

Об этом сообщает Черновицкий областной совет в Facebook.

"В Черновицкий областной совет поступило заявление депутатов фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь». В заявлении сообщается о прекращении деятельности фракции в Черновицком областном совете. Данное решение депутаты приняли во время заседания своей фракции 29 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Заявление подписал глава фракции "ОПЗЖ" Михаил Жар.

Напомним, члены фракции "ОПЗЖ" уже объявили о приостановлении деятельности в Одесской, Винницкой и Херсонской областях.

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