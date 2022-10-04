Російські солдати масово здаються у полон - ГУР

Лише за останні кілька тижнів на "гарячі" лінії проєкту "Хочу жити" надійшло вже понад 2 тис. звернень.

Військовослужбовці армії Російської Федерації масово здаються у полон.

Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Так, за його словами, лише за останні кілька тижнів на "гарячі" лінії проєкту "Хочу жити" вже надійшло понад 2 тис. звернень.

Також Юсов наголосив, що повістки в Росії видали 100 тисячам мобілізованим, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

Нагадаємо, Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки президентом є Путін.

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