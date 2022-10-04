Российские солдаты массово сдаются в плен - ГУР

Только за последние несколько недель на "горячие" линии проекта "Хочу жить" поступило уже более 2 тыс. обращений.
Военнослужащие армии Российской Федерации массово сдаются в плен.
Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Так, по его словам, только за последние несколько недель на "горячие" линии проекта "Хочу жить" уже поступило более 2 тыс. обращений.
Также Юсов подчеркнул, что повестки в России выдали 100 тысяч мобилизованных, отправляемых на самые опасные участки фронта.
Напомним, Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока президентом является Путин.
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