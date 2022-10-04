У британській розвідці показали актуальну мапу війни в Україні: що відбувається на фронті

У Міноборони Британії показали актуальну карту бойових дій в Україні, станом на 4 жовтня.
Розвідка Британії показала карту війни в Україні проти російських окупантів.
Міноборони Британії оприлюднив мапу у своєму Твітері.
"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває. На карті нижче показано останню інформацію про ситуацію в Україні від Міністерства оборони США – 04 жовтня 2022 р", - підписали мапу в британській розвідці.
Згідно з картою, українські захисники продовжують контрнаступ в Харківській області (на Ізюмському напрямку) і в Херсонській області (на Миколаївському та Криворізькому напрямках).
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 4, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 October 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/o0rQ7MxGMC
#StandWithUkraine pic.twitter.com/aZIen0lkqq
Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію про те, що в Росії активізувалась підготовка нових підрозділів "особливого призначення", які розганятимуть антимобілізаційні протести.
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