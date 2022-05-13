Російські військові у "фільтраційних таборах" допитують уже дітей

Російська армія у "фільтраційних таборах" дійшла до допиту дітей. Таким чином окупанти хочуть упіймати батьків на брехні.
Про це розповіли останні евакуйовані з Маріуполя мешканці.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Після допиту батьків у їхній присутності починають уточнювальний допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді. Я не знаю, як це назвати. Яке слово може передати. Лють. Просто лють", - написав він.
Нагадаємо, за даними ГУР, росіяни пропонують жителям тимчасово окупованих територій України гроші за зруйноване житло. Такі "компенсації" окупанти пропонують в обмін на "свідчення" проти оборонців Маріуполя.
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