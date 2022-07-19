Розвідка Британії показала свіжу мапу бойових дій в Україні

Міноборони Великої Британії опублікувало 29 липня свіжу мапу бойових дій в Україні.
Так, згідно з даними на мапі, російські війська продовжують наступати на Донбасі.
Відповідну мапу британське оборонне відомство опублікувало в Мережі.
"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", – зазначається в дописі.
Так, російські загарбники не припиняють намагання наступати на Донбасі. Окупанти також стягують техніку та особовий склад у напрямку захопленого Ізюму.
Водночас українські військові надалі активно протистоять російській армії на Херсонському та Харківському напрямках.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 19, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 July 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/TDyX3xP8dj
#StandWithUkraine pic.twitter.com/xWeyEBMEsO
Нагадаємо, у британській розвідці також повідомили, що найближча політична мета Росії – захопити всю Донецьку область. Проте російська армія зіштовхнулася з проблемою нестачі особового складу.
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