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Розвідка Британії показала свіжу мапу бойових дій в Україні

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Розвідка Британії показала свіжу мапу бойових дій в Україні

Фото: commons.wikimedia.org

Міноборони Великої Британії опублікувало 29 липня свіжу мапу бойових дій в Україні.

Так, згідно з даними на мапі, російські війська продовжують наступати на Донбасі.

Відповідну мапу британське оборонне відомство опублікувало в Мережі.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", – зазначається в дописі.

Так, російські загарбники не припиняють намагання наступати на Донбасі. Окупанти також стягують техніку та особовий склад у напрямку захопленого Ізюму.

Водночас українські військові надалі активно протистоять російській армії на Херсонському та Харківському напрямках.

Нагадаємо, у британській розвідці також повідомили, що найближча політична мета Росії – захопити всю Донецьку область. Проте російська армія зіштовхнулася з проблемою нестачі особового складу.

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