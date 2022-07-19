Розвідка Британії показала свіжу мапу бойових дій в Україні

Так, згідно з даними на мапі, російські війська продовжують наступати на Донбасі.

Відповідну мапу британське оборонне відомство опублікувало в Мережі.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", – зазначається в дописі.

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Так, російські загарбники не припиняють намагання наступати на Донбасі. Окупанти також стягують техніку та особовий склад у напрямку захопленого Ізюму.

Водночас українські військові надалі активно протистоять російській армії на Херсонському та Харківському напрямках.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/TDyX3xP8dj



#StandWithUkraine pic.twitter.com/xWeyEBMEsO — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 19, 2022

Нагадаємо, у британській розвідці також повідомили, що найближча політична мета Росії – захопити всю Донецьку область. Проте російська армія зіштовхнулася з проблемою нестачі особового складу.

Росія вже втратила 50 тисяч військових і втрачає потужність - Британія

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