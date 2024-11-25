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Руйнівна атака по Одесі: пошкоджені 25 будинків та 71 квартира

Руйнівна атака по Одесі: пошкоджені 25 будинків та 71 квартира

Руйнування в Одесі внаслідок атаки 25 листопада / Фото: ДСНС Одещини

Вибито 118 вікон у квартирах та 73 вікна в місцях загального користування.

Внаслідок ракетного удару по Одесі 25 листопада були пошкоджені 25 житлових багатоквартирних будинків. У деяких з них тимчасово припинено газопостачання.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

За попередніми даними, внаслідок ранкової атаки в Одесі були пошкоджені 25 житлових багатоквартирних будинків. Пошкоджено 71 квартиру, вибито 118 вікон у квартирах та 73 вікна в місцях загального користування.

В одному з будинків зруйновано понад 100 кв. м покрівлі.

Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють усі відповідні служби. Триває обстеження будинків для оцінки пошкоджень.

У деяких будинках тимчасово припинено постачання газу.

Нагадаємо, вранці 25 листопада російська армія завдала удару балістикою по Одесі. Була пошкоджена цивільна інфраструктура. За останніми даними від ОВА, постраждали 11 людей.

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