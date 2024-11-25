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Разрушительная атака по Одессе: повреждены 25 домов и 71 квартира

Разрушительная атака по Одессе: повреждены 25 домов и 71 квартира

Разрушение в Одессе в результате атаки 25 ноября/Фото: ГСЧС Одесчины

Выбиты 118 окон в квартирах и 73 окна в местах общего пользования.

В результате ракетного удара по Одессе 25 ноября были повреждены 25 жилых многоквартирных домов. В некоторых из них временно прекращено газоснабжение.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По предварительным данным, в результате утренней атаки в Одессе были повреждены 25 жилых многоквартирных домов. Повреждена 71 квартира, выбито 118 окон в квартирах и 73 окна в местах общего пользования.

В одном из домов разрушено более 100 кв. м кровли.

Над ликвидацией последствий обстрела работают все соответствующие службы. Продолжается обследование зданий для оценки повреждений.

В некоторых домах временно прекращены поставки газа.

Напомним, утром 25 ноября российская армия нанесла удар баллистикой по Одессе. Была повреждена гражданская инфраструктура. По последним данным от ОВА, пострадали 11 человек.

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