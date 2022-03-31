СБУ ліквідувала мережу агентів РФ та банду, яка нападала на бійців тероборони

СБУ ліквідувала мережу агентів РФ та банду, яка нападала на бійців тероборони

Зокрема, Інтернет-агента було викрито в Києві.

Під час спецоперації у Дніпропетровській області СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке напало на одного з керівників місцевої територіальної борони. Той завадив незаконно перевезти через блокпост зброю.

Про це повідомили в СБУ 31 березня.

Водночас спецслужба відкрила кримінальні провадження щодо групи депутатів Держдуми Росії, які проводили у пропагандистські акції в окупованому Луганську, мотивуючи бойовиків "ЛНР" на активні бойові дії проти України.

У Рівненській області СБУ викрила агента російських спецслужб, який збирав розвідувальну інформацію, зокрема й про місця дислокації підрозділів ЗСУ.

У Києва працівники спецслужби затримали ворожого Інтернет-агента, який закликав до ведення агресивної війни, погрожував українським військовим і виправдовував злочини російських окупантів.

У Вінниці СБУ викрила місцеву жительку, яка в соцмережах виправдовувала російську агресію проти України та закликала до визнання "незалежності" "ЛДНР".

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що в Києві затримали зрадників, які фотографували блокпости та передавали інформацію ворогу. Серед зловмисників виявили двох військових РФ, які, ймовірно, "заблукали на навчаннях".

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