СБУ назвала імена російських генералів, які керували обстрілом Херсона та вбили 24 людини

Генерал наказав підлеглим здійснити вогневе ураження по українському місту без розрізнення цивільних та військових об’єктів

Служба безпеки України повідомила про підозру двом генералам та підполковнику РФ, які командували обстрілом Херсона і вбили 24 мирних мешканців.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці зібрали докази стосовно трьох представників командування російських окупантів, які причетні до масових рекетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі Херсона.

Обстрілами керували генерал-полковник Олег Макаревич - командувач угрупованням військ ЗС РФ “Днепр”; генерал-лейтенант Аркадій Марзоєв – командувач 22-го армійського корпусу чорноморського флоту країни-агресора; підполковник Дмитро Жаркіх – командир 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту Росії.

Фото: СБУ

“Саме під їхнім керівництвом загарбники здійснили масований обстріл обласного центру 3 травня цього року. Внаслідок російської атаки загинуло 24 мирних жителів, ще 51 людина – отримала поранення різного ступеня тяжкості. Тоді окупанти вдарили з реактивної та ствольної артилерії по житловій багатоповерхівці, приватних будинках, торговельному центру, залізничному вокзалу, автозаправній станції та інших цивільних об’єктах”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що наказ на ворожий обстріл Херсона віддав генерал Макаревич. У своєму розпорядженні він наказав підлеглим здійснити вогневе ураження по українському місту без розрізнення цивільних та військових об’єктів.

“Після отримання такої директиви його спільник – генерал Марзоєв – займався підготовкою масованого удару по обласному центру, а ще один фігурант – Жаркіх – безпосередньо командував ворожим обстрілом. На підставі зібраних Службою безпеки доказів трьом воєнним злочинцям рф повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що окупанти на Чернігівщині катували та розстріляли трьох чоловіків - один із них вижив та вибрався з могили.

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