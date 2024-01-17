СБУ заблокувала ще три схеми втечі ухилянтів за кордон – подробиці

Схеми втечі чоловіків за кордон були викриті на Закарпатті та у Запорізькій області.

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Серед затриманих організаторів – ділки, які торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вищих навчальних закладів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Закарпаття:

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ та ДБР зібрали доказову базу на організаторів ухилянтської схеми, яка передбачала переправлення призовників до сусідньої країни Євросоюзу "лісовими стежками".

Так, ще в квітні минулого року правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників, мешканців Тячівського району, на спробі переправити за кордон 4-х "клієнтів". У ході розслідування встановлено причетність до організації схеми колишнього "посадовця-силовика".

СБУ заблокувала схеми втечі ухилянтів за кордон

На підставі зібраних доказів до суду направлено обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи із чотирьох осіб за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Запорізька область:

Затримано ділка, який разом зі спільниками фабрикував висновки лікарських обстежень своїх "клієнтів" щодо наявності у них тяжких діагнозів. У подальшому на їх основі МСЕК мав "підтвердити" наявність у них інвалідності 2-ї чи 3-ї груп.

Співробітники СБУ запобігли "списанню" за цією схемою з військового обліку понад 40 потенційних призовників.

СБУ заблокувала схеми втечі ухилянтів за кордон

Також затримано шахраїв, які за гроші обіцяли чоловікам "офіційне" працевлаштування за кордоном або ж "місце" в європейському вищому навчальному закладі. Це мало бути підставою для безперешкодного виїзду призовників за кордон.

Клієнтів шукали через оголошення в Інтернеті. Після отримання завдатку імітували "підготовку пакета документів", хоча насправді виводили кошти через підставних осіб і обривали контакти.

За оперативними даними, зловмисники діяли від грудня минулого року та за добу "працевлаштовували" до 10 осіб.

За всіма викритими фактами триває розслідування.

Нагадаємо, на Кіровоградщині впіймали зрадника, який шпигував за літаками та аеродромами ЗСУ.

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