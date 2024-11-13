СБУ затримала агента ГРУ, який планував ліквідацію українських військових

Агент російської воєнної розвідки, затриманий у Чернігові, планував замахи на медустанови та ремонтні бази ЗСУ.

У Чернігові кіберфахівці Служби безпеки України затримали агента російської воєнної розвідки. 45-річний місцевий безробітний займався коригуванням вогню та підпалами автомобілів, розглядаючи їх як «тестові місії», а згодом планував завдання з ліквідації українських військових.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Агент потрапив у поле зору окупантів через свої проросійські коментарі в месенджері «Телеграм». Спочатку, на замовлення ГРУ Росії, він підпалив військовий пікап та трансформаторну підстанцію у Чернігові.

Після цього він отримав завдання з коригування ворожих ударів по північному регіону України. Для цього чоловік орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Зокрема, його цікавили ремонтні бази Збройних сил України та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені військові.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Далі, як зізнався агент під час допиту, він повідомив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації українських воїнів. Для вчинення замахів він планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

Служба безпеки України запобігла ворожим намірам та затримала агента, одночасно провівши комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та збереження життів військовослужбовців ЗСУ. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон і комп’ютер, які він використовував для комунікації з російським ГРУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та частина 2 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, СБУ та поліція затримали п’ятьох молодиків, які скоювали підпали у трьох регіонах України на замовлення російських спецслужб.

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