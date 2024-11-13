СБУ затримала агента ГРУ, який планував ліквідацію українських військових

Агент російської воєнної розвідки, затриманий у Чернігові, планував замахи на медустанови та ремонтні бази ЗСУ.
У Чернігові кіберфахівці Служби безпеки України затримали агента російської воєнної розвідки. 45-річний місцевий безробітний займався коригуванням вогню та підпалами автомобілів, розглядаючи їх як «тестові місії», а згодом планував завдання з ліквідації українських військових.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Агент потрапив у поле зору окупантів через свої проросійські коментарі в месенджері «Телеграм». Спочатку, на замовлення ГРУ Росії, він підпалив військовий пікап та трансформаторну підстанцію у Чернігові.
Після цього він отримав завдання з коригування ворожих ударів по північному регіону України. Для цього чоловік орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Зокрема, його цікавили ремонтні бази Збройних сил України та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені військові.
Далі, як зізнався агент під час допиту, він повідомив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації українських воїнів. Для вчинення замахів він планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.
Служба безпеки України запобігла ворожим намірам та затримала агента, одночасно провівши комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та збереження життів військовослужбовців ЗСУ. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон і комп’ютер, які він використовував для комунікації з російським ГРУ.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та частина 2 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою, і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, СБУ та поліція затримали п’ятьох молодиків, які скоювали підпали у трьох регіонах України на замовлення російських спецслужб.
Читайте також: