“Сценарій для Росії дуже простий — це Північна Корея”, - Арестович

Так зване “приєднання” окупованих в Україні територій господар Кремля використає для того, щоб продемонструвати російському народу, що вони "недаремно" гинуть у цій війні.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що більшість репресивних заходів, які запроваджує Кремль під час “часткової” мобілізації та “приєднання” територій, спрямовані проти самих громадян РФ, а метою Путіна є перетворення Росії в абсолютно тоталітарну державу.

Таку думку він висловив у розмові з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним.

“Шістдесят відсотків цих утисків — це для внутрішнього користування. А “приєднання” територій — це, щоб підбити підсумки “операції” і продати народу те, що вони не даремно тут помирали і недаремно їх мобілізували”, - зауважив Арестович.

За його словами, для України важливим наслідком завтрашнього дійства у Кремлі, коли буде офіційно оголошено про анексію окупованих областей, стане тільки те, чи наважиться Кремль продовжувати наступ із застосуванням мобілізованих громадян із цих “приєднаних” територій.

“Одна справа, коли наступають, інша - коли тільки обороняються. І завтра, коли це проясниться, у нас буде розуміння”, - сказав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 30 вересня в Москві збирається підписати документи про включення до складу РФ захоплених територій України, на яких окупанти провели так звані "референдуми".

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