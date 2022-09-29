"Сценарий для России очень прост — это Северная Корея", — Арестович

Так называемое присоединение оккупированных в Украине территорий хозяин Кремля использует для того, чтобы продемонстрировать русскому народу, что они "не зря" погибают в этой войне.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что большинство репрессивных мер, предпринимаемых Кремлем во время “частичной” мобилизации и “присоединения” территорий, направлены против самих граждан РФ, а целью Путина является превращение России в абсолютно тоталитарное государство.

Такое мнение он высказал в беседе с российским блогером и правозащитником Марком Фейгиным.

“Шестьдесят процентов этих ужимок – это для внутреннего пользования. А "присоединение" территорий — это, чтобы подвести итоги "операции" и продать народу то, что они не зря здесь умирали и не зря их мобилизовали", — отметил Арестович.

По его словам, для Украины важным следствием завтрашнего действа в Кремле, когда будет официально объявлено об аннексии оккупированных областей, станет только то, решится ли Кремль продолжать наступление с применением мобилизованных граждан с этих "присоединенных" территорий.

“Одно дело, когда наступают, другое – когда только обороняются. И завтра, когда это прояснится, у нас будет понимание", – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин 30 сентября в Москве собирается подписать документы о включении в состав РФ захваченных территорий Украины, на которых оккупанты провели так называемые "референдумы".

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