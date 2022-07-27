Що відбувається на фронтах України: опублікована нова мапа бойових дій

Російські військові надалі штурмують позиції українських захисників на сході держави. Водночас ЗСУ мають успіх у завдаванні ударів по складах та пунктах окупантів.

Російські загарбники не полишають своїх планів про вихід на адміністративні межі Луганської області.

Про це свідчить свіжа мапа бойових дій, опублікована Міноборони Великої Британії в Мережі 27 липня.

Окрім того, війська противника атакують у напрямку Слов'янська Донецької області та райони поблизу Вуглегірської ТЕС.

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільні об'єкти у Харківській області та на Донбасі.

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Водночас на півдні України просування загарбників не зафіксоване. Українські військові переходять до контрнаступу в Миколаївській та Херсонській областях. Так, захисники знищують ворожі склади з боєприпасами, порушуючи логістичні ланцюжки військ противника.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/qMPs8CICqw



#StandWithUkraine pic.twitter.com/L58i1koFhq — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 27, 2022

Нагадаємо, в ніч проти 27 липня ЗСУ завдали високоточного удару по Антонівському мосту в Херсоні. Міст не повністю зруйнований, проте пересування спорудою наразі неможливе.

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