Що зміниться у працевлаштуванні жінок за новими правилами військового обліку

Чи братимуть на роботу жінок, які не стали на облік у військкоматах, 2023 року, читайте в матеріалі ТСН.ua

Згідно з постановою Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року, яка регулює військовий облік, жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, щоб офіційно працевлаштуватися, повинні обов'язково стати на військовий облік.

Однак ця норма діятиме від 2027 року, саме тоді жінки, які здобули освіту за медичним або фармацевтичним фахами, щоб працевлаштуватися, повинні будуть в обов'язковому порядку стати на військовий облік.

Відповідно до статті 51 "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів", жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних територіальних центрах комплектування (ТЦК) та не отримали приписне посвідчення до затвердження цього Порядку, можуть і далі працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані. Згадана норма діятиме до кінця 2026 року.

Військовий облік жінок

Навчальні заклади, де жінки здобувають медичну освіту за 2 місяці до завершення їх навчання, повинні подати списки таких жінок до військкоматів, для того, щоб для них оформили тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та внесли інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Термін дії таких тимчасових посвідчень військовозобов'язаних – 30 діб. Отримавши цей документ, жінки протягом семи днів повинні прибути до військкомату та стати на облік.

де жінки здобувають медичну освіту за 2 місяці до завершення їх навчання, повинні подати списки таких жінок до військкоматів, для того, щоб для них оформили тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та внесли інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Термін дії таких тимчасових посвідчень військовозобов'язаних – 30 діб. Отримавши цей документ, жінки протягом семи днів повинні прибути до військкомату та стати на облік. Керівники установ, де працюють жінки з медичною чи фармацевтичною освітою і не перебувають на військовому обліку, повинні повідомити військкомати про наявність таких працівниць.

і не перебувають на військовому обліку, повинні повідомити військкомати про наявність таких працівниць. Жінки з медичною освітою, які не мають роботи, повинні стати на військовий облік в ТЦК самостійно.

повинні стати на військовий облік в ТЦК самостійно. Жінки, які мають фах або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, крім медичних, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, можуть також стати на військовий облік за власним бажанням.

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