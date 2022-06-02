Сенат Ірландії визнав російську агресію в Україні геноцидом.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі.

Так, сенат Ірландії ухвалив резолюцію, в якій визнав дії Росії в Україні та проти нашого народу - геноцидом.

"Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні", - написав в соцмережі Марк Дейлі.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили два десантні катери у Дніпро-Бузькому лимані.

Читайте також: