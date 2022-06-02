Сенат Ірландії визнав російську агресію в Україні геноцидом.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі.
Так, сенат Ірландії ухвалив резолюцію, в якій визнав дії Росії в Україні та проти нашого народу - геноцидом.
"Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні", - написав в соцмережі Марк Дейлі.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили два десантні катери у Дніпро-Бузькому лимані.
Читайте також:
- Білорусь перекидає бронетехніку на кордон з Україною
- Литва підписала угоду з Туреччиною, щоб купити Bayraktar для України
- Хто не пережив, не зрозуміє: комендант трьох укриттів в Маріуполі розповів про пекельні дні виживання