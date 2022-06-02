Білорусь перекидає бронетехніку на кордон з Україною (відео)

Білорусь перекидає бронетехніку під кордон з Україною. Було помічено ешелон із 50 одиниць техніки.

Учора, 1 червня, в Гродненському районі Білорусі, на залізничних станціях "Коробчиці" та "Свислоч" йшла техніки.

Про це повідомляє "Білоруський Гаюн".

Серед техніки, яку перекидає Білорусь: 37 одиниць БМП, 5 ЗРК 9К33М3 "Оса", 2 Уралу, БРДМ-2, БТС-4, 2 одиниці основ для ЗРК "Оса" під тентом.

Вся техніка належить Білорусі, на багатьох машинах можна помітити розпізнавальний знак — червоний квадрат.

Сьогодні вранці цей ешелон виїхав із Гродно. Він вже був помічений у Барановичах, а згодом в Івацевичському районі та у напрямку на Брест.

Зазначається, що більшість цієї техніки стояла в Хойниках від 7 травня, занурена на ешелон. За нашою журналістів, раніше її використали для зміцнення кордону з Україною на Гомельщині.

Інша ж менша частина також використовувалася для посилення кордону з Польщею, а тепер її перевозять у напрямку Бреста.

Крім того, підприємство "Уралтрансмаш" (Уральський завод транспортного машинобудування. - Ред) 2 червня відправило до Білорусі ешелон самохідних гаубиць 2С3М "Акація". Там кажуть, що в техніці удосконалено засоби зв'язку, підвищено скорострільність та збільшено боєкомплект, а також проведено роботи з повного імпортозаміщення.

Самохідка 2С3М "Акація" озброєна 152-міліметровою гарматою та призначена для контрбатарейної боротьби, знищення бронетехніки, придушення тилів та руйнування оборонних споруд та комунікацій супротивника. За різними даними, у білоруській армії є понад сотня "акацій".

Нагадаємо, у Білорусі оголосили про "мобілізаційні" навчання поряд з Україною.

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