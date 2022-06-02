Беларусь перебрасывает бронетехнику на границу с Украиной (видео)

Беларусь перебрасывает бронетехнику под границу с Украиной. Был замечен эшелон из 50 единиц техники.

Вчера, 1 июня, в Гродненском районе Беларуси, на железнодорожных станциях "Коробчицы" и "Свислочь" шла техника.

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

Среди техники, которую перебрасывает Беларусь: 37 единиц БМП, 5 ЗРК 9К33М3 "Оса", 2 Урала, БРДМ-2, БТС-4, 2 единицы оснований для ЗРК "Оса" под тентом.

Вся техника принадлежит Беларуси, на многих машинах можно заметить опознавательный знак – красный квадрат.

Сегодня утром этот эшелон уехал из Гродно. Он уже был замечен в Барановичах, а затем в Ивацевичском районе и в направлении Бреста.

Отмечается, что большинство этой техники стояло в Хойниках от 7 мая, погружено на эшелон. По нашим журналистам, раньше ее использовали для укрепления границы с Украиной в Гомельской области.

Другая меньшая часть также использовалась для усиления границы с Польшей, а теперь ее перевозят в направлении Бреста.

Кроме того, предприятие "Уралтрансмаш" (Уральский завод транспортного машиностроения. — Ред) 2 июня отправило в Беларусь эшелон самоходных гаубиц 2С3М "Акация". Там говорят, что в технике усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект, а также проведены работы по полному импортозамещению.

Самоходка 2С3М "Акация" вооружена 152-миллиметровой пушкой и предназначена для контрбатарейной борьбы, уничтожения бронетехники, подавления тылов и разрушения оборонных сооружений и коммуникаций противника. По разным данным, в белорусской армии есть более сотни "акаций".

Напомним, в Беларуси объявили о "мобилизационных" учениях рядом с Украиной.

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