"Способны стать независимыми": в Польше перестанут выплачивать финпомощь за содержание украинцев

Правительство Польши с 1 июля не будет выплачивать деньги для людей, принимающих беженцев из Украины.

Полякам, которые забрали беженцев в свои дома в начале войны, больше не будут платить по 40 злотых в день. Власть уверена, что граждане могут сами о себе позаботиться. В то же время сохраняется тенденция возвращения граждан на Родину.

Об этом сообщил в эфире TVP Info заместитель главы МВД и представитель правительства по делам беженцев Павел Босернакер, сообщают издания Rzeczpospolita и "Польское радио".

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", – сказал он и добавил, что также будут исключения, – "Для некоторых лиц будут расширены льготы: "инвалидов, беременных и многодетных".

Министр внутренних дел и администрации Павел Шеферна добавил: "Уже многие покидают Польшу, возвращаются домой. С 10 мая мы видим, что уже больше людей уезжает из Польши, чем въезжает".

Отмечается, что правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало льготы на первые 60 дней. Месяц назад срок продлили еще на 60 дней

"Мы выплачиваем огромные социальные средства – от 300 злотых для каждого до 500+ злотых на каждого ребенка и других, которые являются результатом социальных выплат. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу, находят ее и руководствуются. Мы хотим стимулировать других быть активными. Четыре месяца полной защиты – это, по нашему мнению, достаточное время", – заявил на условиях анонимности высокопоставленный политик из консервативной партии "Право и справедливость".

Нынешние расходы на беженцев Сленское воеводство оценило в 190 млн злотых, из которых оплата 40 злотых на человека в день составила 160 млн злотых. Нижнесилезские органы местного самоуправления оценивают расходы в 64,5 млн злотых, а Подкарпатское воеводство – в 35,5 млн злотых.

Представитель Силезского воеводства Алина Кухаржевская пояснила, что уже 14 тысяч украинцев, приехавших в Польшу после 24 февраля , нашли легальную работу в регионе.

"Мы только приступаем к широкому спектру мероприятий, направленных на активизацию украинцев к трудоустройству. Уже 14 тыс. из них, в том числе 11 тыс. женщины, нашли легальную работу в нашем крае. Ждем специальный акт, который поможет профинансировать обучение и курсы обучения польскому языка, что обязательно поможет вам найти свое место на рынке труда, – добавила она.

По словам профессора Петра Длугоша из Педагогического университета в Кракове, изучавшего украинцев в Польше, только 17% беженцев нашли убежище и живут с польскими семьями. А опрос ARC Rynek Opinia показал, что 71% беженцев из Украины в Польше живут за свой счет.

В то же время он предполагает, что много украинцев вернется домой, когда закончится финансовая помощь в принявших их странах.

Напомним, украинцам в Польше наконец-то дали разъяснение о повторном пересечении границы после 90 дней безвиза.

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