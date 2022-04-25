Серіал "Чорнобаївка": ЗСУ в 17-й раз розбили окупантів

Серіал "Чорнобаївка": ЗСУ в 17-й раз розбили окупантів

Збройні Сили України вже вкотре відбили атаку російських окупантів на аеродромі у Чорнобаївці поблизу Херсона.

Українські захисники продовжують захищати рідну землю від російських загарбників, які вдерлися до суверенної держави, вбивають та знущаються з мирного населення. До слова, ЗСУ у неділю, 25 квітня, вдалося в 17-й раз розбити окупантів у Чорнобаївці.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у Twitter.

"І, до речі, з 17-ю Чорнобаївкою", - коротко написав політик.

До слова, Арестович поки не розкрив більше подробиць, лише зазначив, що йому нещодавно про це повідомили.

Нагадаємо, неділю тому, 17 квітня, сили оборони України в 16-й раз знищили окупантів на аеродромі у Чорнобаївці поблизу Херсона. Низька хмарність і щільний дощ не завадили українським захисникам точному знищенню позицій РСЗВ і складів з ракетними боєприпасами.

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