Сериал "Чернобаевка": ВСУ в 17-й раз разбили оккупантов

Сериал "Чернобаевка": ВСУ в 17-й раз разбили оккупантов

Вооруженные Силы Украины в очередной раз отбили атаку российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке возле Херсона.

Украинские защитники продолжают защищать родную землю от российских захватчиков, которые вторглись в независимое государством, убивают и издеваются над мирным населением. К слову, ВСУ в воскресенье, 25 апреля, удалось в 17-й раз разбить оккупантов в Чернобаевке.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в Twitter.

"И, кстати, с 17-й Чернобаевкой", – коротко написал политик.

К слову, Арестович пока не раскрыл больше подробностей, лишь указал, что ему недавно об этом сообщили.

Напомним, прошлое воскресенье , 17 апреля, силы обороны Украины в 16-й раз уничтожили оккупантов на аэродроме в Чернобаевке возле Херсона. Низкая облачность и плотный дождь не помешали украинским защитникам точно уничтожать позиции РСЗО и складов с ракетными боеприпасами.

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