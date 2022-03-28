Шон Пенн допомагатиме українським переселенцям на Львівщині

Організація знаменитості хоче підтримати українців.

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн приїхав на Львівщину, щоб налагодити роботу своєї благодійної організації в Україні.

Організація знаменитості хоче підтримати українців у боротьбі за свободу та суверенітет.

Про це повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький у своєму Telegram. Під час їхньої першої зустрічі зірка зазначив, що досвід боротьби України є прикладом для всього світу.

Зі свого боку, Козицький поділився, що Львівщина перетворилася на дорогу життя для вимушено переміщених українців та тих, хто залишився в епіцентрі бойових дій.

t.me/kozytskyy_maksym_official

"Але досі ми не маємо належної підтримки від міжнародних гуманітарних організацій, зокрема від International Committee of the Red Cross. Сподіваюся на плідну співпрацю з організацією Шона Пенна. Заради блага людей, які цінують свободу", – написав він.

Нагадаємо, Шон Пенн виступив із заявою, щоб Американська кіноакадемія дала можливість виступити на премії "Оскар" Володимиру Зеленському. Актор пропонував бойкотувати захід, якщо цього не станеться, та додав, що знищить свою нагороду.

Церемонія відбулася у ніч проти 28 березня. На заході Зеленський так і не виступив.

Зауважимо, на момент повномасштабного вторгнення окупантів Пенн перебував в Україні, тому на власні очі бачив, що відбувається в країні. Наразі він допомагає українським переселенцям.

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