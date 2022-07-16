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Шойгу доручив нарощувати дії угруповань на всіх напрямках в Україні - ЗМП

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Шойгу доручив нарощувати дії угруповань на всіх напрямках в Україні - ЗМП

Фото: Getty Images

Міністр оборони РФ проінспектував угруповання військ "Південь" і "Центр".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінспектував угруповання військ "Південь" і "Центр", які воюють проти України, і доручив нарощувати дії на всіх операційних напрямках.  

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди з посиланням на Міноборони РФ.

За інформацію пропагандистських ЗМІ, Шойгу віддав наказ для нібито "виключення можливості України завдавати масованих ракетних та артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі та жителям населених пунктів Донбасу та інших регіонів".

Нагадаємо, Шойгу не відвідував Луганщину та Донеччину, бо забоявся "ракетного удару". Генерал обмежився появою лише на пункті управління на території Бєлгородської області.

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