Штурм Одеси: військовий експерт назвав три причини, чому це для росіян неможливо

Штурм Одеси: військовий експерт назвав три причини, чому це для росіян неможливо

За словами Олександра Коваленка, такий мінімальний сценарій навіть обговорювати не варто.

Для штурму Одеси мають бути щонайменше три сприятливі умови.

Військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Freeдом" перерахував їх.

Перш за все, це можливість проведення самої десантної операції.

"По-друге, тотальна перевага у повітрі та підтримка десантної операції із сухопутними рубежами. Реалізувати ці три сценарії можливості на сьогоднішній день в окупантів немає", - зазначив експерт.

Нагадаємо, Коваленко зазначив, що зараз до окупованого Криму звезли крилаті ракети «Калібр», тож зросла загроза ракетних обстрілів.

Читайте також: