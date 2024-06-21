Сили оборони до осені зупинять повзучий наступ Росії — Коваленко

ЗСУ близькі до перехоплення ініціативи на фронті. Для цього їм потрібно завдати РФ якомога більших втрат.

Головним завданням оборони для ЗСУ зараз є завдавання окупантам ще більших втрат у живій силі, аби РФ було важко компенсувати їх протягом місяця. Це шлях до перехоплення ініціативи на полі бою.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ вже близько до цієї мети.

"У червні з прицілом на липень ми на це вийдемо, щоб восени вже ворога зупинити. Щоб вони вже не мали можливості такого повзучого наступу", — прогнозує експерт.

Паралельно з цим ЗСУ потрібно формувати й власні резерви.

"У чому задум Росії: вони, діючи по всій лінії фронту, намагаються розмотувати наші резерви. А що таке резерв — це ті війська, які є не безпосередньо у бойових діях, але чекають моменту, коли ворог здійснить помилку. Або коли ми створимо перспективи, аби на тій чи іншій ділянці перехопити ініціативу і витіснити ворога з певних рубежів", - пояснив Коваленко.

Нагадаємо, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що ЗСУ зірвали наступ Росії на Харківщині. Росіяни після спроби наступати на цій ділянці фронту загрузли. Це сталося завдяки потужному спротиву сил оборони.

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