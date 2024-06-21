Фани "Сімпсонів" заявили, що здійснилося нове химерне пророцтво: що сталося (фото)

Ситком "передбачив" вже не одну подію.
Фанати заявили, що "Сімпсони" знову створили ще одне досконале пророцтво.
Серіал здобув неабияку репутацію влучного передбачення майбутнього. Навіть 2024 року сталося стільки всього, що вже було показано в анімаційному ситкомі, і тепер можна додати ще один пункт до цього списку, пише LAD Bible.
Так, в епізодах "Дві машини в кожному гаражі" і "По три ока на кожну рибку" другого сезону, що вперше вийшли на екрани 1990 року, містер Бернс вирішує балотуватися на посаду губернатора штату, в якому розташований Спрінгфілд, а Барт ловить триоку рибу. Бернс намагається показати, що він людина з народу, сівши за телевізійну вечерю з Гомером та його родиною, але Мардж викриває Бернса, коли подає йому триоку рибу, опромінену його власною атомною електростанцією.
І от тепер на Reddit з'явився допис про те, що хтось зловив "триоку тріску" біля берегів Гренландії.
Звісно, юзери почали оголошувати це ще однією перемогою "Сімпсонів" у прогнозуванні, в той час як інші вказували, що вони не впевнені, що картинка взагалі була реальною і може бути створена штучним інтелектом.
Тим не менш, користувачі жартують, що в кімнаті сценаристів "Сімпсонів" відбувається якась серйозна магія, враховуючи все те, що вони передбачали протягом багатьох років. Моторошна кількість речей, які вони передбачили у своєму шоу, зрештою сталися насправді, зокрема тигр з Лас-Вегаса, який розтерзав свого дресирувальника, Дональд Трамп, який став президентом, та компанія Fox, яку викупив Disney.
Не виключено, що деякі з їхніх передбачень також стали пророцтвами, що самоздійснюються, адже нещодавно рок-гурт Cypress Hill оголосив про співпрацю з Лондонським симфонічним оркестром. Ідея виникла з жарту у "Сімпсонах". Тим часом, автори ситкому пояснили, як їм вдається так точно передбачати багато речей протягом багатьох років: бути везунчиком і бути поруч протягом тривалого часу.
Нагадаємо, штучний інтелект перетворив вірусний мем про дівчину-катастрофу на відео. Там з'явилися нові персонажі.
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