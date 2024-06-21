Фани "Сімпсонів" заявили, що здійснилося нове химерне пророцтво: що сталося (фото)

Фанати заявили, що "Сімпсони" знову створили ще одне досконале пророцтво.

Серіал здобув неабияку репутацію влучного передбачення майбутнього. Навіть 2024 року сталося стільки всього, що вже було показано в анімаційному ситкомі, і тепер можна додати ще один пункт до цього списку, пише LAD Bible.

Так, в епізодах "Дві машини в кожному гаражі" і "По три ока на кожну рибку" другого сезону, що вперше вийшли на екрани 1990 року, містер Бернс вирішує балотуватися на посаду губернатора штату, в якому розташований Спрінгфілд, а Барт ловить триоку рибу. Бернс намагається показати, що він людина з народу, сівши за телевізійну вечерю з Гомером та його родиною, але Мардж викриває Бернса, коли подає йому триоку рибу, опромінену його власною атомною електростанцією.

Кадр із "Сімпсонів" / Фото: FOX

І от тепер на Reddit з'явився допис про те, що хтось зловив "триоку тріску" біля берегів Гренландії.

Триока риба / Фото: reddit

Звісно, юзери почали оголошувати це ще однією перемогою "Сімпсонів" у прогнозуванні, в той час як інші вказували, що вони не впевнені, що картинка взагалі була реальною і може бути створена штучним інтелектом.

Тим не менш, користувачі жартують, що в кімнаті сценаристів "Сімпсонів" відбувається якась серйозна магія, враховуючи все те, що вони передбачали протягом багатьох років. Моторошна кількість речей, які вони передбачили у своєму шоу, зрештою сталися насправді, зокрема тигр з Лас-Вегаса, який розтерзав свого дресирувальника, Дональд Трамп, який став президентом, та компанія Fox, яку викупив Disney.

Не виключено, що деякі з їхніх передбачень також стали пророцтвами, що самоздійснюються, адже нещодавно рок-гурт Cypress Hill оголосив про співпрацю з Лондонським симфонічним оркестром. Ідея виникла з жарту у "Сімпсонах". Тим часом, автори ситкому пояснили, як їм вдається так точно передбачати багато речей протягом багатьох років: бути везунчиком і бути поруч протягом тривалого часу.

Нагадаємо, штучний інтелект перетворив вірусний мем про дівчину-катастрофу на відео. Там з'явилися нові персонажі.

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