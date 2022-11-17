Сили оборони за добу уразили 17 місць зосередження окупантів - Генштаб

ЗСУ на різних напрямках збили 2 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА Shahed 136.

Сили оборони України за поточну добу уразили 17 місць зосередження російських загарбників.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 17 листопада у Facebook.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, цієї доби Сили оборони України на різних напрямках збили 2 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА Shahed 136.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Водночас ворожі війська здійснювали обстріли на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, окупанти за добу завдали по території України 25 ракетних ударів.

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