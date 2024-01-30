Сили спецоперацій знищили російську БМП, яка полювала на українських операторів дронів: відео

По ворожій цілі відпрацювали ударні дрони.
Сили спеціальних операцій України продовжують знищувати російських ворогів на фронті. Зокрема, на Херсонщині специ спопелили російську бойову машину піхоти, яка намагалася уразити українські екіпажі безпілотних авіаційних комплексів. Знищили ворожу БМП у нічний час.
Про це командування ССО Збройних сил України 30 січня повідомило у Telegram.
Зазначається, що по ворожій цілі відпрацювали ударні дрони.
У результаті БМП противника була знищена вщент, а українські оператори БПЛА продовжили свою роботу з ліквідації окупантів на лівому березі Дніпра.
Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські снайпери знищили російських розвідників. Ворога виявили під час нічного спостереження бійці 73-го морського центру ССО.
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