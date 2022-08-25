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Синєгубов зробив заяву щодо комендантської години на Харківщині

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Синєгубов зробив заяву щодо комендантської години на Харківщині

Фото: Associated Press

До Дня Незалежності у Харківській області змінювали час комендантської години.

Від сьогодні Харківщина повертається до попереднього часу дії комендантської години.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Від 25 серпня 2022 року та надалі комендантська година триватиме від 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень. У час дії комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ описали дії окупантів на Харківщині.

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