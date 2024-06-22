Сирський відповів, чи відчули уже ЗСУ посилення на фронті від допомоги США

Олександр Сирський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.
Українські Сили оборони вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу після надходжень допомоги від США.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.
"Подякував за військову допомогу від США, що продовжує надходити. Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу", – сказав головком ЗСУ.
Сирський поділився з американським колегою своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.
Сторони обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки українських військ.
Раніше газета Washington Post повідомила, що США встановили обмеження на удари по території РФ.
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