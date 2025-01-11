Ситуація на фронті: аналітики повідомили, де наступають росіяни

Найскладніше, за даними експертів, на Куп'янському напрямку.

Тривають бойові дії на фронті України. Окупанти просунулися до Куп'янська, а також поблизу Вовчанська.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Яка ситуацію на основних напрямках:

У Харківській області російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Харкова, поблизу Стариці та Вовчанська, однак не мали жодного підтвердженого просування. 10 січня росіяни заявляли, що незначно просунулися поблизу Вовчанська, але аналітики не знайшли цьому підтвердження.

російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Харкова, поблизу Стариці та Вовчанська, однак не мали жодного підтвердженого просування. 10 січня росіяни заявляли, що незначно просунулися поблизу Вовчанська, але аналітики не знайшли цьому підтвердження. На Куп'янському напрямку окупанти трохи просунулися на північний захід від Орлянки. Вони також продовжували наступ поблизу Куп'янська – біля Західного, Петропавлівки й Кучерівки. Крім того, росіяни й далі пробували наступати у напрямку Борової. Однак аналітики не підтверджують наступів.

окупанти трохи просунулися на північний захід від Орлянки. Вони також продовжували наступ поблизу Куп'янська – біля Західного, Петропавлівки й Кучерівки. Крім того, росіяни й далі пробували наступати у напрямку Борової. Однак аналітики не підтверджують наступів. Російські війська 9 і 10 січня здійснили наземні атаки поблизу Білогорівки, що на північний схід від Сіверська, але не просунулися. Однак просування ворога зафіксували у напрямку Часового Яру – на схід від Ступочок. Росіяни заявляли, що нібито мають успіхи неподалік третього та четвертого цехів Часівоярського вогнетривкого комбінату. У ISW не знайшли доказів цьому.

Раніше повідомлялося, що росіяни окупували Курахове.

Читайте також: