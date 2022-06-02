Ситуація на Харківщині: окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і готуються до наступу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.
На Харківському напрямку росіяни активних дій не проводили. Основні зусилля вони зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, стримуванні дій Сил оборони.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 2 червня.
Ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Також окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Нового.
На Слобожанському напрямку противник готується до наступу, ворожі підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби.
Щоб знизити наступальний потенціал українських військ росіяни застосовують ствольну та реактивну артилерію по позиціях Сил оборони.
На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для наступу. Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.
Раніше у Генштабі розповіли про ситуацію на Криворізькому напрямку.
Читайте також:
- У Генштабі назвали кількість поранених та загиблих окупантів на Донеччині протягом двох днів
- Росія нанесла масований ракетний удар по Миколаєву із застосуванням авіації
- Житель Краматорська здавав окупантам позиції ЗСУ, після чого їх обстріляли ракетами: фото