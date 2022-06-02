Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ситуація на Харківщині: окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і готуються до наступу

Дата публікації
Перегляди
1115
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ситуація на Харківщині: окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і готуються до наступу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку росіяни активних дій не проводили. Основні зусилля вони зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, стримуванні дій Сил оборони.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 2 червня.

Ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Також окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слобожанському напрямку противник готується до наступу, ворожі підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби. 

Щоб знизити наступальний потенціал українських військ росіяни застосовують ствольну та реактивну артилерію по позиціях Сил оборони.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для наступу. Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

Раніше у Генштабі розповіли про ситуацію на Криворізькому напрямку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація