Ситуація на Харківщині: окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і готуються до наступу

Ситуація на Харківщині: окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і готуються до наступу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку росіяни активних дій не проводили. Основні зусилля вони зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, стримуванні дій Сил оборони.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 2 червня.

Ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Також окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слобожанському напрямку противник готується до наступу, ворожі підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби.

Щоб знизити наступальний потенціал українських військ росіяни застосовують ствольну та реактивну артилерію по позиціях Сил оборони.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для наступу. Загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

Раніше у Генштабі розповіли про ситуацію на Криворізькому напрямку.

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