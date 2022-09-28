Скільки років Росія ще зможе воювати в Україні: непередбачувана відповідь експерта

Він зауважує, що навіть новий людський ресурс Росії не допоможе ъй виграти цю війну. За його словами, мобілізація у РФ лише погіршить внутрішньо-політичну ситуацію у країні.

Такий прогноз Олег Жданов дав на своєму Ютуб-каналі.

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"Дійсно, запасів у РФ багато, але вони йдуть у минуле. Навіть зараз ми фіксуємо ешолони російської військової техніки у Ростові. Там - вантажівки КрАЗи, зняті зі збереження, які ставилися ще СРСР. Вони їх розконсервовують, щоб ними воювати в Україні. Вони сформують 1 млн 200 тис. резервістів. Зараз уже вималювалася схема, за якою вони хочуть провести мобілізацію. До кінця року Кремль хоче зібрати до пів мільйона резервістів, в наступному році - ще 700 тис. Новомобілізовані не чинять великий спротив. Вони живуть в жахливих умовах, їх заселяють у спортивні зали у містах, видають радянські матраси. Ніхто не бунтує, вони згідні зі своєю рабською участю. Когось уже відправили на фронт, хтось уже в Україні гине, а хтось попадає у полон. Ресурс у РФ, як виявляється, є. Може, мотивація не така висока, але ресурси є. Так само в техніці. Попри те, що вона стара, вони будуть намагатися воювати на ній. Та, старі, радянські, але вони будуть", - розповів Жданов.

Експер наголосив, що на спроможність РФ вести тривалу війну в Україні велику роль також відіграє російська економіка, яка на тлі мобілізаціїї почала "захльобуватися". Далі буде лише гірше, вважає Жданов.

"Чи буде тривати ця війна 2-3 роки, думаю, ні. Навіть при усіх цих позитивних моментах, є ще таке поняття, як економіка та фінанси. Так, російська економіка уже "захльобується" через хвилю, яка вони підняли через мобілозованих. У них уже немає, чим їх одягати та оснащувати. Я думаю, чим далі, тим буде більше проблем у РФ. Подивимося, куди вони їх будуть поселяти, бо уже на сьогодні немає куди. Все буде залежити від внутрішньо-політичної ситуації в самій Росії", - наголосив він.

Нагадаємо, експосол США попередив світ про катастрофу, яка може статися через ядерний шантаж Путіна.

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