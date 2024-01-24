Смертельний ракетний удар РФ по Харкову: що відомо про стан постраждалих

Дві жінки та 21-річний хлопець перебувають у важкому стані у реанімації.

Станом на 10:23 24 січня внаслідок ворожих обстрілів Харкова 23 січня у медзакладах міста перебуває 29 постраждалих. Це - 14 чоловіків та 15 жінок.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, дві жінки 61 й 46 років, а також 21-річний чоловік зазнали тяжких політравм, вони перебувають у реанімаційних відділеннях. Їхній стан важкий.

"Діти, які перебували у стаціонарі медзакладу, наразі у задовільному стані, отримують лікування амбулаторно. Решта постраждалих перебуває у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології, офтальмології. Їх стан середній, задовільний", - наголосив він.

Синєгубов зауважив, що всім потерпілим надають комплексну медичну допомогу. Лікарі забезпечені всім необхідним.

Нагадаємо, вранці 23 січня Росія завдала удару по багатоповерхівці Харкова. Після удару по місту ввечері 23 січня постраждали дев’ять людей. За даними місцевої влади, жертв може бути більше.

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