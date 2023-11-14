Снайпер ЗСУ розповів про свою роботу: "Ми стріляли в них без розбору"

Зокрема, захисник поділився історією про один з боїв за Бахмут.

Український снайпер Андрій (ім’я змінено) розповів журналістам про свою роботу та виконання завдань на фронті у війні з Росією.

Про це повідомляє BILD.

У матеріалі вказано, що схований серед руїн та невидимий для ворога український снайпер Андрій може годинами нерухомо залишатися на своїй позиції.

"Найкраще націлюватися на середину тіла. Тоді шанс промахнутися по цілі невеликий. Але якщо відстань дозволяє, то краще вбити ворога влучним пострілом у голову", – розповів боєць.

Автор матеріалу зауважив, що йому відома особа снайпера, однак ім'я, вік і підрозділ, у якому служить боєць, тримаються в таємниці. Зазначається, що Андрій – особливо важлива ціль для російських військових. Цей снайпер від початку російського вторгнення до України є учасником кровопролитних боїв та найнебезпечніших місій.

"Зайнявши позицію, ми спочатку спостерігаємо за переміщеннями противника, вітром та погодою. Тільки після цього ми вирішуємо, коли найкраще стріляти. Тому що в тебе може не бути другого шансу зробити постріл", – пояснив Андрій.

Український снайпер із журналістом / Фото: Bild

Снайпер розповів про бої за Бахмут

Він розповів про один із боїв за Бахмут, під час якого вийшов уночі на позицію зі ще одним українським снайпером. Тоді відбувалося протистояння з найманцями ПВК "Вагнер", яких боєць назвав найнебезпечнішими ворогами через їхню агресивність.

"З відстані приблизно 300 метрів ми бачили росіян, які щойно увійшли у траншеї, які ще нещодавно належали нам. Ми стріляли в них без розбору. Траншеї були не дуже глибокими, і вони намагалися зрозуміти, звідки йде вогонь, але туман приховував нашу позицію. Ми відступили тільки, коли витратили всі боєприпаси", – поділився Андрій.

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Він додав, що тієї ночі загинули 19 "вагнерівців". Журналісти вказали, що ознайомилися з відео, яке підтверджує ці втрати.

"Можу вам сказати, що я нічого не відчуваю, коли вбиваю. Ви просто знищуєте свого ворога дуже методично. Коли я засинаю, я намагаюся не думати про роботу", – розповів снайпер.

До слова, раніше український снайпер з позивним "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" оцінив навчання українських військових за кордоном.

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