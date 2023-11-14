Снайпер ВСУ рассказал о своей работе: "Мы стреляли в них без разбора"

В частности, защитник поделился историей об одном из боев за Бахмут.

Украинский снайпер Андрей (имя изменено) рассказал журналистам о своей работе и исполнении заданий на фронте в войне с Россией.

Об этом сообщает BILD.

В материале указано, что скрытый среди развалин и невидимый для врага украинский снайпер Андрей может часами неподвижно оставаться на своей позиции.

"Лучше всего нацеливаться на середину тела. Тогда шанс промахнуться по цели небольшой. Но если расстояние позволяет, то лучше убить врага точным выстрелом в голову", — рассказал боец.

Автор материала заметил, что ему известна личность снайпера, однако имя, возраст и подразделение, в котором служит боец, держатся в тайне. Отмечается, что Андрей – особенно важная цель для российских военных. Этот снайпер с начала российского вторжения в Украину является участником кровопролитных боев и опасных миссий.

"Заняв позицию, мы сначала наблюдаем за перемещениями противника, ветром и погодой. Только после этого мы решаем, когда лучше стрелять. Потому что у тебя может не быть второго шанса сделать выстрел", — объяснил Андрей.

Украинский снайпер с журналистом/Фото: Bild

Снайпер рассказал о боях за Бахмут

Он рассказал об одном из боев за Бахмут, во время которого вышел ночью на позицию с еще одним украинским снайпером. Тогда происходило противостояние с наемниками ЧВК "Вагнер", которых боец назвал самыми опасными врагами из-за их агрессивности.

"С расстояния примерно 300 метров мы видели только что вошедших в траншеи россиян, которые еще недавно принадлежали нам. Мы стреляли в них без разбора. Траншеи были не очень глубокими, и они пытались понять, откуда идет огонь, но туман скрывал нашу позицию. Мы отступили только, когда потратили все боеприпасы", – поделился Андрей.

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Он добавил, что в ту ночь погибли 19 "вагнеровцев". Журналисты указали, что ознакомились с видео, подтверждающим эти потери.

"Могу вам сказать, что я ничего не чувствую, когда убиваю. Вы просто уничтожаете своего врага очень методично. Когда я засыпаю, я стараюсь не думать о работе", – рассказал снайпер.

К слову, ранее украинский снайпер с позывным "Дед", заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" оценил обучение украинских военных за рубежом.

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