США думають над можливістю надати Україні касетні боєприпаси — CNN

Цю пропозицію ще серйозно не розглядали через законодавчі обмеження.

Україна попросила США надати касетні боєприпаси. Український запит на касетні боєприпаси є одним із найбільш суперечливих запитів, з яким українці зверталися до США від початку повномасштабної війни. Передбачається, що касетні боєприпаси зможуть надати, коли запаси боєприпасів на західних складах вичерпаються.

Як пише CNN, високопосадовці адміністрації Байдена розглядали цей запит протягом кількох місяців і не відхилили його категорично, про що раніше не повідомлялося.

Видання зазначає, що для України касетні боєприпаси могли б вирішити дві основні проблеми: потребу у більшій кількості боєприпасів для артилерійських та ракетних систем, які надали США та інші країни, та спосіб скоротити чисельну перевагу Росії в артилерії.

Водночас, за словами джерел видання, цю пропозицію ще серйозно не розглядали через законодавчі обмеження, які Конгрес наклав на здатність США передавати касетні боєприпаси. Президент Джо Байден міг би обійти це обмеження, але адміністрація вказала українцям, що найближчим часом це є малоймовірним.

"Здатність України досягати успіхів на нинішньому та майбутньому етапах війни жодним чином не залежить і не пов’язана з отриманням ними вказаних боєприпасів", – сказав помічник конгресмена.

Варто зазначити, що за перші шість місяців повномасштабної війни в Україні збройні сили РФ використали щонайменше два нові типи касетних боєприпасів та кількасот разів застосували їх проти цивільного населення. Про це йдеться у звіті Коаліції з касетних боєприпасів (Cluster munition monitor), опублікованому організацію Human Rights Watch.

Нагадаємо:

Після початку повномасштабної війни президент Володимир Зеленський та українські дипломати звертаються до багатьох держав світу з проханням надати Україні зброю для оборони від Росії. У США навіть для цього ініціювали контактну групу в форматі "Рамштайн", яка збирається, щоб обговорити потреби України на фронті.

За підсумками засідання у форматі "Рамштайн-7" стало відомо, що Україна отримає військову допомогу від низки країн. Зокрема, йдеться про засоби ППО, артилерію, боєприпаси та зимову військову форму.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні для перемоги у війні, зокрема, 150-200 танків та 100 артилерійських систем.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс вичерпав велику частину запасів зброї і боєприпасів, тому необхідно наростити їх виробництво.

800 мільйонів доларів для України: у США оприлюднили бюджет на наступний рік

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