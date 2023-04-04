США оголосили нові пакети військової допомоги Україні на 2,6 млрд доларів: перелік озброєння

США у вівторок, 4 квітня, оголосили про два пакети військової допомоги Україні на загальну суму 2,6 мільярда доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагона.

Україні найближчим часом зі складів Міноборони США передадуть озброєння на 500 мільйонів доларів:

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні міни;

120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;

25-мм боєприпаси;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW).

Приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;

11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;

61 важкий паливозаправник;

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

Пакет на 2,1 млрд доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) передбачає таку військову допомогу:

Додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

Дев'ять засобів для боротьби з безпілотними авіаційними комплексами;

10 мобільних ракетних комплексів лазерного наведення c-UAS;

три радіолокаційні станції повітряного спостереження;

30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;

130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;

122-мм ракети "Град";

реактивні системи залпового вогню та боєприпаси;

120-мм та 81-мм мінометні міни;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;

120-мм танкові боєприпаси;

Протитанкові комплекси Javelin;

Протитанкові ракети;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до неї;

Сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;

Вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;

Броньовані мостові системи;

Чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;

Вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;

Засоби захищеного зв'язку;

Термінали та послуги SATCOM;

Фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.

"USAI - це допомога, згідно з якою Сполучені Штати закуповують сили і засоби у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається зі складів Міністерства оборони. Оголошення цього пакету USAI є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, парламент Швеції (Риксдаг) схвалив пропозицію уряду про передавання Україні нового пакета військової допомоги з артустановками Archer і танкамм Leopard 2.

2 березня США надавали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів.

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