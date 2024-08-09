Стало відомо, звідки РФ перекидає резерви до Курської області

Зокрема, 488-го мотострілецький полк армії РФ було перекинуто з Куп'янського напрямку.
Російські війська продовжують перекидати окремі підрозділи та резерви під Суджу в Курській області.
Про це пише український Telegram-канал "Николаевский Ванек".
На цей раз відомо, що з кількох напрямків на Сході окупанти знімають або зняли частину підрозділів, у тому числі підрозділи, які були "на відновлення" після штурмових дій.
"Зокрема, мінбатр 488 мсп, який був на Куп'янському напрямі, вже знаходиться у Курській області", — пише "Ванёк".
Крім того, формуються нові опорники, налагоджується взаємодія з іншими новоприбулими підрозділами. Основні сили тактичної авіації також направлені саме до Курської області.
"Поки вони "прийдуть до тями", мине час. Зараз по суті, у кого логістика буде сильнішою, той і матиме локальний/тактичний успіх. Проблем вистачає як у нас, так і у них. За втратами в живій силі або полонених тут просто "в салат" перевага на нашу користь", — підсумували в Telegram-каналі.
Раніше ми писали, як далеко ЗСУ просунулися в Курській області та яку територію контролюють.
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