Стало відомо, звідки РФ перекидає резерви до Курської області

Російські війська продовжують перекидати окремі підрозділи та резерви під Суджу в Курській області.

Про це пише український Telegram-канал "Николаевский Ванек".

На цей раз відомо, що з кількох напрямків на Сході окупанти знімають або зняли частину підрозділів, у тому числі підрозділи, які були "на відновлення" після штурмових дій.

"Зокрема, мінбатр 488 мсп, який був на Куп'янському напрямі, вже знаходиться у Курській області", — пише "Ванёк".

Крім того, формуються нові опорники, налагоджується взаємодія з іншими новоприбулими підрозділами. Основні сили тактичної авіації також направлені саме до Курської області.

"Поки вони "прийдуть до тями", мине час. Зараз по суті, у кого логістика буде сильнішою, той і матиме локальний/тактичний успіх. Проблем вистачає як у нас, так і у них. За втратами в живій силі або полонених тут просто "в салат" перевага на нашу користь", — підсумували в Telegram-каналі.

Раніше ми писали, як далеко ЗСУ просунулися в Курській області та яку територію контролюють.

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