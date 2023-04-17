Старе ракетне озброєння йтиме в хід, тому ворог запускатиме таке виробництво - Ігнат

Півтора місяці Росія не використовує проти України крилаті ракети. Можливо, відновиться проєкт Х-50. 9 березня ворог востаннє використовував крилаті ракети. Чому так сталося, розповів в ефірі каналу "Рада" речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Вони використовуватимуть все те, що буде під рукою. Вони підніматимуть старі проєкти, це очевидно. Тому що Х-50 був відкладений як недоцільний, тому що в них була ракета краща — Х-101. Вони дістають не тільки танки Т-55, але вже і старе ракетне озброєння йтими в хід. Тому що їм конче потрібно відновлювати запас далекобійної високоточної зброї, а Х-50 — це така сама ракета, як Х-101 або "Калібр", яка може летіти доволі далеко й діставати в будь-яку точку України. Неясно, чи зможе ворог свої ідеї втілити у життя, тим більше в умовах санкцій. Зараз вони активно обговорюють у своїх публіках, що вони хочуть мало не всі бомби робити крилатими. Тому що вони побачили, що це начебто працює і потрібно збільшити дальність ураження саме бомб, які призначені для вільного падіння. Противник нарощує виробництво БПЛА, так як за цим майбутнє. Це як розвідувальні, так і ударні дрони. Перепрофільовано деякі виробництва на втілення в життя цієї мрії", - зазначив речник.

Крім "шахедів", за словами Ігната, противник дуже активно використовує "ланцети".

"Є певна протидія цим "ланцетам", їх збивають і роблять пастки для цих БПЛА. Але все ж таки вони є, вони ними часто намагаються влучати по наших об'єктах протиповітряної оборони, маю на увазі по радіолокаційних станціях, пускових установках. Небезпека все ж таки є. Тому проти дронів теж потрібно нарощувати прикриття нашої системи ППО та броньованої техніки. Протягом кількох місяців застосування "ланцетів" стало більше. Раніше їх було менше, очевидно, що вони працювали, відпрацьовували виробництво. "Ланцети" є різні — є "Ланцет-1", "Ланцет-2", "Ланцет-3". Там різна бойова частина. Але вони є. Як правило, мають невелику бойову частину. Саме тому їх спрямовують не на якісь об’єкти, а саме по техніці", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, як заявив полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан, російські окупанти перестали завдавати масованих ракетних ударів, щоб накопичити запаси. І до осені вони можуть зібрати близько 2,5 тис. ракет.

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