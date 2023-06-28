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Типова російська ІПСО: Данілов висловився про "табори вагнерівців" в Білорусі

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Типова російська ІПСО: Данілов висловився про "табори вагнерівців" в Білорусі

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився про російську ІПСО / Фото: Associated Press

На думку Данілова, сам Лукашенко ніколи не погодиться на розміщення в Білорусі таборів терористів.

Інформація про те, що терористи “Вагнера” могли облаштовувати собі табори на території Білорусі - це типове російське ІПСО.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, білоруський диктатор Лукашенко ніколи не піде на те, щоб розмістити на своїй території табори “вагнерівців”.

"Лукашенко дуже досвідчений політик, він з 1994 року при владі. Він ніколи не дозволить нікому будувати ніяких таборів на своїй території. Це виключена ситуація. Це росіяни поширюють, щоб робити певні ІПСО або впливати на нашу країну, на Польщу, на Литву, які мають кордони з Білоруссю", - сказав Олексій Данілов.

Нагадаємо, що літаки "вагнерівців" знайшли в Білорусі, проте місцеперебування Пригожина наразі невідоме.

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