ЗСУ мають ініціативу під Бахмутом і просуваються на Херсонщині: ISW про контрнаступ

Сили оборони можуть проводити операції на територіях, які були затоплені.

Збройні сили України мають ініціативу під Бахмутом на Донеччині, а також вони змогли просунутися на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Оборонці успішно наступають на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Донецькій області

Американські аналітики наголошують, що українські війська використовують бунт в Росії та активізують контрнаступальні операції в районі Бахмута станом на 27 червня. В Міноборони Україн наголошують, що ЗСУ четверту добу поспіль ведуть контрнаступальні дії та наступають на флангах і місті. Ситуація в Бахмуті складна, оскільки російська армія займає великі укріплення, а тому українські війська будуть просуватися повільніше.

Тим часом відомий російський військовий блогер повідомив, що для окупаційної армії ситуація на північ від Соледару - "важка". З його слів, українські сили контратакують у напрямку Яковлівки, яка за 14 км на північний схід від Бахмута. Також відомо, що росіяни провели невдалі контратаки на південний захід від Бахмуту поблизу Кліщіївки і Курдюмівки.

Геолокаційні кадри за 27 червня, показують, що війська РФ ймовірно, скоротили українські тактичні успіхи поблизу Берхівки, що за 6 км на північ від Бахмута, станом на 27 червня. Втім, додають в ISW, не зрозуміло, коли саме російські війська досягли цих успіхів.

Протягом минулої доби, 27 червня, російські війська продовжили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Первомайського (6 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька).

Ситуація на Донбасі. Карта ISW.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що українські сили незначно просунулися на схід від Красногорівки, що біля окупованого Донецька. Розвідники наголошують, що перший зареєстрований випадок українського сили, що повертають територію, окуповану до 2014 року. Проте ISW не спостерігало незалежного підтвердження того, що українські сили відвойовують давно окуповану територію.

Ситуація на півдні

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. За інформацією українського Генштабу, Сили оборони провели успішні контрнаступальні дії на напрямку Новодарівка-Приютне (Велика Новосілка). Тим часом Міністерство оборони Росії заявило, що Східне угруповання військ відбило три українські атаки в районі Великої Новосілки.

Російські джерела стверджували, що в районі Времівського виступу тривають важкі бої. Окупанти наголошують: якщо українські сили просунуться далі, то вони, ймовірно, зможуть відрізати Времівський виступ. Блогери РФ висловлюють стурбованість тим, що українські війська готуються до подальшого наступу на південнодонецькому напрямку, незважаючи на негоду.

Також український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на Рівнопільському напрямку. Натомість пов’язаний із Кремлем військовий блогер визнав українське звільнення Рівнополя та стверджував, що українські війська досягли додаткових успіхів у районі цього населеного пункту.

Крім того, 27 червня російські та українські війська продовжили обмежені наземні атаки на західному Запоріжжі. ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії на напрямку Новоданилівка-Роботине (Оріхів).

Ситуація в Запорізькій області. Карта ISW.

Російські військові блогери стверджували, що П’ятихатки (25 км на південний захід від Оріхова) залишаються в спірній "сірій зоні", а поблизу населеного пункту тривають позиційні бої.

Російські військові блогери висловили стурбованість спробами українців просунутися на південь від Херсона. Пов’язаний з Кремлем "воєнкор" стверджував, що українські війська намагаються розширити свій "плацдарм" біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.

"ISW наразі не дає оцінки того, наскільки українські війська створили плацдарм у цього району, зазначаючи лише те, що ми вважаємо, що українські сили зайняли й утримують певні позиції на східному (лівому) березі", - йдеться у звіті Інституту.

Ситуація в Херсонській області. Карта ISW.

Нагадаємо, розпочалася 490-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Окупанти завдають ударів по населених пунктах України, здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. На фронті тривають важкі бої. Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

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