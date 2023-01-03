У Бахмуті загинув майданівець та батько п’ятьох дітей Олег Юрченко

У Бахмуті на Донеччині 2 січня загинув громадський діяч, член Спілки української молоді та майданівець Олег Юрченко. У нього було п'ятеро дітей, четверо з яких неповнолітні.

Про це повідомив екскерівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

"Загинув Олег Юрченко. Один з тих, кого з певністю можна причислити до найкращих українців. Він був (як важко писати в минулому часі) розумним, сильним, відважним. Без таких як Олег важко буде піднімати країну після перемоги у війні", - написав він.

Про смерть українського активіста повідомив і голова Крайової Пластової Ради Юрій Юзич.

"В юності - морський піхотинець. Багаторічний активіст СУМ в Україні, адміністратор відомого дому на "ярвалі". Співорганізатор гри "Джура", де був найкращим бунчужним. Активіст всіх можливих наших революцій і Майданів. Відзначений державним Орденом за мужність", - йдеться у його дописі.

За словами Юрія Юзича, Олег очолював "один із найскладніших районів" Луганської області, де самовіддано працював над його українізацією.

"Він міг спокійно поїхати за кордон. Але поїхав на фронт. І загинув, як сумівець-воїн про якого співає СУМ у своєму славні. Тихо спи, без тривог, друже", - висловився Юзич.

Нагадаємо, на Донеччині 7 грудня загинув громадський і політичний діяч Олексій Бевзюк із позивним "Мерс", який був у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Олексій воював разом із батьком Іваном та рідним братом Андрієм, який загинув у липні під Бахмутом. Їхній батько тепер комісований, отримав важке поранення.

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