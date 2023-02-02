У боях під Бахмутом загинув 22-річний легкоатлет-багатоборець

На фронті загинув український легкоатлет-багатоборець Володимир Андрощук. Він захищав Україну на Бахмутському напрямку. Хлопцю 10 січня виповнилося 22 роки.

Про це стало відомо 25 січня, повідомляє офіційний телеграм-канал Верховної Ради.

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Зазначається, що спортсмен представляв Україну на міжнародних змаганнях. У 2018 році він увійшов до складу національної збірної на чемпіонат Європи U18 з легкої атлетики, змагався у десятиборстві. Також Володимир представляв Україну на чемпіонаті Європи U20 у 2020 році, де став шостим у сучасному п'ятиборстві.

Андрощук неодноразово ставав призером легкоатлетичних стартів в Україні. У 2019 році він переміг у десятиборстві на чемпіонаті України U20.

Американський історик, письменник та амбасадор платформи United24 Тімоті Снайдер та тенісистка Еліна Світоліна, які відерагували на сумну новину, закликали МОК відмовитися від допуску російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 2024.

Яка воєнна ситуація на сході

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупанти на окремих напрямках готуються до наступу. Незважаючи на великі втрати, росіяни продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Видання CBS News зазначає, що Бахмут на Донеччині залишається місцем запеклого протистояння. Російська армія воює в стилі Першої світової війни, кидаючи в окопи якомога більше солдат, щоб захопити місто.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 1 лютого повідомила, що російські військові намагаються розширити географію наступу на Лиманському напрямку. За її словами, росіяни роблять потужні спроби, аби прорвати українську оборону.

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