В боях под Бахмутом погиб 22-летний легкоатлет-многоборец

Парень не раз становился призером легкоатлетических стартов в Украине.
На фронте погиб украинский легкоатлет-многоборец Владимир Андрощук. Он защищал Украину в Бахмутском направлении. Парню 10 января исполнилось 22 года.
Об этом стало известно 25 января, сообщает официальный телеграмм-канал Верховной Рады.
Отмечается, что спортсмен представлял Украину на соревнованиях. В 2018 году он вошел в состав национальной сборной на чемпионат Европы U18 по легкой атлетике, соревновался в десятиборье. Также Владимир представлял Украину на чемпионате Европы U20 в 2020 году, где стал шестым в современном пятиборье.
Андрощук не раз становился призером легкоатлетических стартов в Украине. В 2019 году он победил в десятиборье на чемпионате Украины U20.
Американский историк, писатель и посол платформы United24 Тимоти Снайдер и теннисистка Элина Свитолина, отвергшие печальную новость, призвали МОК отказаться от допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года.
Какая военная ситуация на востоке
По информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты на отдельных направлениях готовятся к наступлению. Несмотря на большие потери, россияне продолжают попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Издание CBS News отмечает, что Бахмут в Донецкой области остается местом ожесточенного противостояния. Русская армия сражается в стиле Первой мировой войны, бросая в окопы как можно больше солдат, чтобы захватить город.
Замминистра обороны Анна Маляр 1 февраля сообщила, что российские военные пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении. По ее словам, россияне предпринимают мощные попытки прорвать украинскую оборону.
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