У ГУР назвали конкретний рік, доки Росія може вести війну проти Україні

Якщо посилити санкції, то в РФ ще буде менше ресурсів, вважає розвідка.
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький прогнозує, що Росія ще два роки може вести війну проти України.
Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
Представник ГУР наголосив, що вже зараз Росія перевела свою економіку на воєнні рейки і деякі військові заводи працюють практично цілодобово. Проте через санкції РФ все ж не може швидко виготовляти сучасне озброєння та здебільшого ремонтує застарілу радянську техніку. Скібіцький прогнозує, що в Росії вистачить ресурсів на війну проти України ще до 2024 року.
"Військова розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 року – максимум 2024 року – усе. Це якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим", – сказав він.
Нагадаємо, представник ГУР Вадим Скібіцький пояснював, що ворог переорієнтовує напрямки для завдавання ракетних ударів по Україні. Енергетична інфраструктура залишиться під прицілом. Водночас головною ціллю стають військові об'єкти, а також концентрація військ ЗСУ і логістика.
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