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У Харкові пролунало кілька сильних вибухів: що обстріляли російські окупанти

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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3905
Час на прочитання
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У Харкові пролунало кілька сильних вибухів: що обстріляли російські окупанти

Фото: Associated Press

Обставини події встановлюються.

У Харкові в суботу, 11 лютого, орієнтовно о 23:09 пролунало три вибухи. Окупанти вкотре атакували інфраструктуру міста. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові о 23:09 оголосили повітряну тривогу. Після цього у місті пролунав вибух. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про загрозу повторних ударів та закликав місцевих негайно пройти до укриттів. 

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав Синєгубов. 

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про кілька потужних вибухів. 

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували місто ракетами С-300. 

"Ракетні удари по Харкову. Попередньо ракетами С-300. Інформація про руйнування та постраждалих зараз уточнюється", - йдеться у повідомленні. 

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти завдали по Харкову три ракетні удари. Терористи традиційно обстріляли інфраструктуру міста. 

"За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Харкові та області вдалося повністю відновили електропостачання після масованої ракетної атаки РФ 10 лютого. Втім, аварійні відключення в регіоні продовжуються.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3905
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