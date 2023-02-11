У Харкові пролунало кілька сильних вибухів: що обстріляли російські окупанти

Обставини події встановлюються.
У Харкові в суботу, 11 лютого, орієнтовно о 23:09 пролунало три вибухи. Окупанти вкотре атакували інфраструктуру міста.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові о 23:09 оголосили повітряну тривогу. Після цього у місті пролунав вибух. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про загрозу повторних ударів та закликав місцевих негайно пройти до укриттів.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав Синєгубов.
Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про кілька потужних вибухів.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували місто ракетами С-300.
"Ракетні удари по Харкову. Попередньо ракетами С-300. Інформація про руйнування та постраждалих зараз уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти завдали по Харкову три ракетні удари. Терористи традиційно обстріляли інфраструктуру міста.
"За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові та області вдалося повністю відновили електропостачання після масованої ракетної атаки РФ 10 лютого. Втім, аварійні відключення в регіоні продовжуються.
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