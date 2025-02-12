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У кількох областях повітряна тривога: що відомо

У кількох областях повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога 12 лютого

Ворог знову атакує.

У кількох областях вдень 12 лютого пролунала повітряна тривога. Слід залишатися в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Швидкісна ціль курсом на Миколаїв", – додали у ПС ЗСУ.

Станом на 13:55 "почервоніли" такі області:

  • Сумська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Миколаївська
  • Херсонська
  • Одеська

Нагадаємо, ввечері вівторка, 11 лютого, у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

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