У кількох областях повітряна тривога: що відомо

Ворог знову атакує.
У кількох областях вдень 12 лютого пролунала повітряна тривога. Слід залишатися в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Швидкісна ціль курсом на Миколаїв", – додали у ПС ЗСУ.
Станом на 13:55 "почервоніли" такі області:
- Сумська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Миколаївська
- Херсонська
- Одеська
Нагадаємо, ввечері вівторка, 11 лютого, у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Читайте також: